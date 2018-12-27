Пивоваров «Балтики» наградили за безупречный труд и подготовку профессиональных кадров для отрасли

СЕГОДНЯ 14:25 2018-12-27T14:25:16+03:00

Почему работать на "Балтике" выгодно и приятно?

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В декабре в Кинельском районе чествовали работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Благодарности за безупречную работу и высокие производственные показатели получили специалист по вспомогательным операциям производственного склада Дина Афросина, электрогазосварщик Дмитрий Горецкий, начальник производственного склада Олег Деревяшкин, ведущий инженер по АСУП, комплектации и диагностике Сергей Нешин, водитель-эспедитор грузового автомобиля Эльвир Шевченко, инженер-электроник 1 категории Юрий Хайтин, начальник смены производственного склада Денис Шарадышев, техник по учету производственного склада Владимир Шапошников, Владимир Башкиров, техник-технолог-приемщик-сдатчик цеха пиопроизводства, водитель-экспедитор Владимир Большаков.

Отметив вклад профессионалов в развитие отрасли, организаторы мероприятия уделили особое внимание подготовке молодых кадров. Руководители района отметили вклад филиала «Балтика-Самара» в подготовку будущих пивоваров и развитие молодых специалистов: стажеры профильных программ компании – «Управляй будущим» и «Звезды «Балтики» - были награждены памятными призами.

Пивоваренная компания «Балтика» реализует две оплачиваемых программы развития молодых талантов. Первая – «Звезды «Балтики» - для выпускников и студентов последних курсов вузов, заинтересованных в построении карьеры по направлениям маркетинг, логистика, продажи и управление персоналом. Вторая – «Управляй будущим» – для студентов и выпускников технических специальностей. Подробно о программах здесь.

А в нашем материале можно узнать, как попасть на работу в компанию и воспользоваться всеми преимуществами