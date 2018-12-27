2018-12-27T15:06:28+03:00
Общество

В Самарской области запустят производство готовых обедов и детских игрушек

Предприятия разместятся на территории Тольятти
Анастасия ФИЛАТОВА
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Новые производства позволят создать в регионе сотни рабочих местНовые производства позволят создать в регионе сотни рабочих местФото: Архив "КП"
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Территория опережающего социально-экономического развития «Тольятти» пополнилась шестью новыми резидентами. Благодаря им в скором времени в регионе могут появиться производства готовых обедов, детских игрушек, упаковочной пленки и др. Как сообщает пресс-служба администрации Тольятти, в четверг, 27 декабря, резидентами ТОРа стали 6 предприятий.

Так, ООО «Оди Тулинг» сбоирается создать в Тольятти производство полного цикла оснастки пресс-форм и 44 новых рабочих места. Общая стоимость проекта составляет 25,8 млн рублей. Поволжский пищевой комбинат планирует заняться производством готовых обедов длительного хранения. Стоимость проекта - 24,5 млн рублей. Компания создаст 89 рабочих мест. ООО «ИнжГеология» создаст линию производства детских игрушек и 21 новое рабочее место. Общая стоимость проекта - 32,09 млн рублей.

Компания «СуперПринт» собирается заняться в Автограде расширенным производством упаковочной пленки. Инвестиции в проект составят 46,498 млн рублей. Предполагается, что благодаря этому производству появятся 36 новых рабочих мест.

Компания «Металл Трей» займется производством высококачественных отливок любой серийности из алюминиевых сплавов, а компания «Валео Технолоджи Рус» - производством трансмиссии и электрики по инновационном технологиям.

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