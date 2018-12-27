Самарская ракета «Союз-2.1» вывела на орбиту российские и иностранные спутники

СЕГОДНЯ 15:42 2018-12-27T15:42:40+03:00

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В четверг, 27 декабря, в 5:07 по московскому времени с космодрома Восточный стартовала самарская ракета-носитель «Союз-2.1» с разгонным блоком «Фрегат» и космическими аппаратами дистанционного зондирования Земли, сообщает пресс-служба Роскосмоса.

- Запуск ракеты прошел в штатном режиме. Она успешно вывела на орбиту российские космические аппараты «Канопус В» №5 и №6 и 26 малых спутников, - рассказали в ведомстве.

Как уточнили в АО «Главкосмос пусковые услуги» разгонный блок «Фрегат» после завершения полета будет затоплен в несудоходном районе Тихого океана. Что касается спутников, то теперь их управление возьмут на себя компании-заказчики запуска.