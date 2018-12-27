2018-12-27T15:54:19+03:00
Происшествия

В Тольятти водитель «девятки» сбил шедшего по «зебре» подростка

Мальчику понадобилась помощь медиков
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ГИБДД ТольяттиФото: ГИБДД Тольятти
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В среду, 26 декабря, около 20:40 на улице Автостроителей в Тольятти произошло ДТП с участием несовершеннолетнего пешехода.

По данным ГИБДД Автограда, 41-летний водитель, двигаясь на автомобиле ВАЗ-2109, в районе дома № 27 на улице Автостроителей сбил 15-летнего подростка. Парень пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате случившегося подросток получил различные травмы. Ему понадобилась помощь медиков. В настоящее время полицейские проводят по факту ДТП проверку.

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