В Тольятти водитель «девятки» сбил шедшего по «зебре» подростка

СЕГОДНЯ 15:54 2018-12-27T15:54:19+03:00

Изменить размер текста: A A

В среду, 26 декабря, около 20:40 на улице Автостроителей в Тольятти произошло ДТП с участием несовершеннолетнего пешехода.

По данным ГИБДД Автограда, 41-летний водитель, двигаясь на автомобиле ВАЗ-2109, в районе дома № 27 на улице Автостроителей сбил 15-летнего подростка. Парень пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате случившегося подросток получил различные травмы. Ему понадобилась помощь медиков. В настоящее время полицейские проводят по факту ДТП проверку.