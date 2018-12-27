2018-12-27T16:15:32+03:00
Общество

В Тольятти вакансий стало больше, чем соискателей

Увеличилось количество самозанятых региона: свое дело в 2018 году открыли 365 человек
Ольга АФАНАСЬЕВА
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В Самарской области стало меньше безработицыВ Самарской области стало меньше безработицы
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В Самарской области улучшилась ситуация на рынке труда. В целом по региону снизились показатели по безработице, зато увеличилось количество предлагаемых вакансий. За 11 месяцев 2018 года в областную базу было заявлено 110,5 тыс. вакансий – это на 4,5 тысячи больше, чем год назад.

Особенно заметно выросло количество вакансий в Тольятти: за 11 месяцев работодатели заявили 18,4 тыс. вакансий, это на 15% больше, чем в прошлом году. В целом за год количество зарегистрированных безработных снизилось на 2 тыс. человек – до 3 082 человек. При этом количество вакансий превышает численность безработных в 2,7 раза.

- Благодаря уникальным преференциям в Тольятти активно развиваются инновационные производства, - сказал он. - Только за последние полгода на крупных и средних предприятиях города создано 5550 новых рабочих мест. Мы переломили тенденцию: раньше в Тольятти число безработных было выше, чем число вакансий – теперь наоборот, - отметил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

В целом уровень безработицы по региону самый низкий в ПФО, он составляет 3,3%, как в республиках Татарстан и Марий Эл.

Только цифры

13,9 тыс. человек зарегистрированы в качестве безработных на ноябрь 2018 года, это меньше прошлого года на 13,4%.

365 человек открыли свое дело в 2018 году

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