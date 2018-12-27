2018-12-27T16:13:21+03:00
Спорт

Полузащитник «Краснодара» Роман Шишкин перейдет в «Крылья Советов»

Будет это аренда или трансфер пока решено
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Роман ШишкинФото: Роман ШишкинФото: Instagram.com
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Ряды игроков самарского футбольного клуба «Крылья Советов» пополнит 31-летний полузащитник «Краснодара» Роман Шишкин, пишет «Чемпионат».

- Роман Шишкин переходит в «Крылья Советов». В ближайшее время определимся, будет это аренда или полноценный трансфер», - рассказал директор по развитию «Крыльев Советов» Александр Шикунов.

Роман Шишкин — воспитанник московского «Спартака» Он играл за этот клуб с 2004 по 2010 год. С 2010 по 2017 год футболист выступал за «Локомотив», а в последнее время играл в составе «Краснодара». Самарцам Роман Шишкин уже известен. В 2009 году он выступал за «Крылья Советов» на правах аренды.

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