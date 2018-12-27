2018-12-27T16:38:44+03:00
Общество

Звезды, птицы и воздушные шары: Московское шоссе и Ново-Садовую подсветят праздничными консолями

Новогодняя иллюминация появится в двух прилегающих к магистралям парковым зонам
Анастасия ФИЛАТОВА
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Вот такой воздушный шар появился на Комсомольском бульвареВот такой воздушный шар появился на Комсомольском бульвареФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Улицы, парки и скверы Самары продолжают украшать к Новому году. Завершается установка светящихся праздничных консолей и вдоль автомобильных дорог. Как сообщает пресс-служба облправительства, к 31 декабря главные магистрали города — Московское шоссе и улицу Ново-Садовую — украсят 1595 консолей со светящимися архитектурно-художественными формами.

- 964 консоли установят на Московском шоссе, 631 - на улице Ново-Садовой. Иллюминацией подсветят и два новых тоннеля на Московском шоссе, - рассказали в правительстве.

Также праздничное оформление появится в парке Мира на Московском шоссе, который находится между улицей Революционной и проспектом Масленникова, и на Комсомольском бульваре, расположенном вдоль улицы Ново-Садовой в районе Загородного парка.

Первую парковую зону украсят иллюминацией в виде звезд, птиц и объемных деталей. Их развесят на 50 деревьях. Кроме того, там появятся 10 объемных фигур оленей. А вот на Комсомольском бульваре праздничной иллюминацией красят 60 деревьев. Сейчас там уже установили большой светящийся воздушный шар и развесили несколько маленьких.

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