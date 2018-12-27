В Самарской области из-за праздников сдвинули график выплаты пенсий и пособий

СЕГОДНЯ 16:59 2018-12-27T17:03:59+03:00

Сотрудники почты будут доставлять пенсии с 4 по 8 января Фото: Алексей ФОКИН

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Предстоящие новогодние каникулы скорректировали график социальных выплат жителям Самарской области. По данным регионального министерства социально-демографической и семейной политики, "Почта России" приступит к выплатам 4 января.

- С 4 по 8 января сотрудники почти будут доставлять пенсии вне зависимости от графика выплат, - отметили представители ведомства.

Вместе с пенсиями самарцам будут доставлять следующие выплаты: ежемесячные выплаты ветеранам Великой Отечественной войны - труженникам тыла, ветеранам труда, ребилитированным лицам и др.; социальные выплаты (тем, кто получает пенсию не более 13,5 тысяч рублей); выплаты на проезд пенсионерам; выплаты ветеранам труда Самарской области; компенсации расходов на уплату взносов на капремонт и на ЖКХ, а также доплаты к пенсии тем, кто стал круглыми сиротами в годы Великой Отечественной войны.

Начиная с 9 января все выплаты начнут доставлять согласно графику. Тем гражданам, которые получают пенсии и выплаты через банки, начнут начилсять деньги после 14 января.