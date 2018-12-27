2018-12-27T17:52:52+03:00
Общество

"Нарушений нет": обыски на складах сети "Красное&Белое" в Самаре не дали результатов

В магазинах не нашли ни контрафакта, ни нарушений по уплате налога
Ольга АФАНАСЬЕВА
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В Самаре тоже прошли обыски в "Красном&Белом"В Самаре тоже прошли обыски в "Красном&Белом"
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Обыски в сети магазинов "Красное&Белое" в Самаре не дали результатов: на складе компании не нашли контрафактной продукции, также не было обнаружено никаких нарушений в документации, неуплаченных налогов и проблем с зарплатами сотрудников.

- Правоохранительные органы изъяли всю необходимую им документацию. Сейчас все магазины работают в штатном режиме, - сообщили в компании.

Напомним, что информация об обысках, которые проводят сотрудники ФСБ, появилась в социальных сетях 26 декабря. Какое-то время магазины действительно были закрыты. Тем не менее покупателей успокаивают: контрафактного алкоголя на складе не нашли. Пока полиция не дает официальных комментариев по этому поводу.

"КП-Челябинск" приводит три версии, почему могли проходить обыски в магазине. Речь идет о неуплаченных налогах, долгах по заработной плате или же контрафакте. Головной склад компании находится в Челябинске.

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