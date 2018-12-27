Скончался диктор самарского стадиона «Металлург» Виктор Горельченко

СЕГОДНЯ 19:05 2018-12-27T19:05:47+03:00

Он ушел из жизни после продолжительной болезни

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В Самаре в четверг, 27 декабря, после продолжительной болезни скончался диктор стадиона «Металлург» Виктор Горельченко. Об этом сообщает пресс-служба «Крыльев Советов».

- Долгие годы Виктор Николаевич трудился на радио, но самарским болельщикам и любителям футбола она навсегда запомнится своей работой на матчах футбольного клуба «Крылья Советов». На протяжении 14 лет он был бессменным диктором матчей «Крыльев», звучным басом объявляя составы играющих команд, приветствуя болельщиков и делая важные объявления по ходу игры, - говорится в сообщении, опубликованном на сайте клуба.

Из-за состояния здоровья в последнее время Виктор Горельченко работал на матчах молодежки «КС» и «КС-2».

Похороны состоятся в субботу, 29 декабря. Попрощаться можно будет в пятницу, 28 декабря, в течение всего дня в храме Сергия Радонежского по адресу: Академический переулок, 1.

Редакция «КП-Самара» выражает соболезнования родным и близким Виктора Горельченко.