2018-12-27T19:35:35+03:00
Общество

Общественному совету при УФСИН по Самарской области исполнилось 15 лет

Среди заметных акций совета – пополнение библиотек исправительных учреждений и создание библиотек в комнатах ожидания
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Фото: УФСИН по Самарской областиФото: УФСИН по Самарской области
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Общественному совету при УФСИН по Самарской области исполнилось 15 лет. В честь этой знаменательной даты в общественном совете провели заседание, в котором принял участие начальник регионального УФСИН Рамиз Алмазов.

- Как отмечали выступающие, за 15 лет работы общественный совет при УФСИН достиг заметных успехов. Созданы и успешно трудятся профильные комиссии. Так, члены комиссии по производству стали инициаторами озеленения исправительных учреждений, - рассказали в пресс-службе УФСИН.

Среди заметных акций совета – пополнение библиотек исправительных учреждений и создание библиотек в комнатах ожидания. В колонии и СИЗО всего передали около 10 000 книг. Члены совета организуют предновогодние утренники для детей сотрудников, а будущим первоклассникам дарят школьные наборы. Кроме того, общественный совет помогает проводить слет молодых сотрудников, конкурсы «Мисс УИС» и «Виват, офицеры!», а также организует правовое информирование осужденных, спортивно-массовые и досуговые акции.

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