В Самарской области местные жители завалили снегом дверь районной администрации
По словам жительницы Новосемейкино, так люди «отблагодарили» властей за «качественную» уборку снега
Фото: twitter.com/av_narniy
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В поселке Новосемейкино, что в Красноярском районе Самарской области, недовольные местные жители засыпали дверь районной администрации снегом. Большая гора появилась напротив здания администрации в четверг, 27 декабря. По словам местной жительницы Анны, которая опубликовала фотографию, так жители поселка «отблагодарили» местные власти за «качественную» уборку снега.
- Новосемейкино. Красноярский район. Самарская область. Благодарность жителей за качественную уборку снега, - подписала фото женщина.
Убрали ли сотрудники администрацию гору снега напротив входа, неизвестно.