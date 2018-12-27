2018-12-27T21:16:08+03:00
Спорт

«Крылья Советов» продлят аренду Виталия Денисова до конца сезона

Защитник принадлежит московскому «Локомотиву» и должен был вернуться в клуб в зимнюю паузу
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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В этом сезоне защитник сыграл за самарскую команду в 7 матчах и отметился голевой передачейВ этом сезоне защитник сыграл за самарскую команду в 7 матчах и отметился голевой передачейФото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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31-летний защитник сборной Узбекистана Виталий Денисов останется в «Крыльях Советов» как минимум до конца сезона. Самарский клуб продлит аренду игрока, который принадлежит московскому «Локомотиву». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Напомним, по предыдущему соглашению Денисов должен был выступать за «Крылья» до зимней паузы.

В этом сезоне защитник сыграл за самарскую команду в 7 матчах и отметился голевой передачей.

После 16 сыгранных встреч «КС» находятся на 13 месте в турнирной таблице РПЛ с 17 очками. Чемпионат страны возобновится 3 марта. «Крылья» сыграют как раз с «Локомотивом». Матч пройдет в Москве.

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