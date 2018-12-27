Хоккейная «Лада» проиграла «Звезде» 0:3

СЕГОДНЯ 21:51 2018-12-27T21:51:04+03:00

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Хоккейная «Лада» крупно уступила столичной «Звезде» в рамках регулярного чемпионата ВХЛ. Матч прошел в Москве и завершился со счетом 3:0. Шайбы забросили Мокин, Карабань и Ртищев.

- С нолём заброшенных шайб победить невозможно, поздравляю «Звезду» с победой. У нас есть трудности с составом, не от хорошей жизни мы ставим на матч пять игроков 2000-года рождения. Разберёмся, травмированные вылечатся, и всё будет нормально, - приводит слова наставника «Лады» Анатолия Емелина пресс-служба команды.

Сейчас в лазарете тольяттинцев 5 хоккеистов: Артурс Озолиньш, Виктор Постников, Дмитрий Возовик, Юрий Головкин и лучший бомбардир ВХЛ Александр Тимирев.

Матч со «Звездой» стал заключительным в составе «Лады» для Ивана Глазкова. Хоккеист продолжит карьеру в КХЛ.