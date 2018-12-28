2018-12-28T08:31:17+03:00
Происшествия

В Самаре мужчина в камуфляжной куртке с ножом ограбил секс-шоп

Разбойник ограничился только деньгами, на товар он не покусился
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ГУ МВД по Самарской областиФото: ГУ МВД по Самарской области
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На минувшей неделе в Самаре произошло «ограбление века». Неизвестный разбойник 19 декабря напал с ножом на магазин для взрослых, расположенный на улице Гагарина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

В тот день примерно в 19:00 в секс-шоп зашел мужчина в камуфляжной куртке и, угрожая предметом, похожим на нож, потребовал отдать выручку. Его добычей стали 15 тысяч рублей. Получив желаемое, преступник скрылся. Однако его дерзкое ограбление попало на камеры видеонаблюдения. Судя по записям, мужчина даже не пытался скрыть свое лицо. По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Разбой». Злоумышленник сейчас находится в розыске.

Приметы преступника: на вид 50 лет, рост 175-180 см, плотного телосложения, носит усы. Был одет: камуфляжная куртка, темные трико, черные кроссовки с белой эмблемой «Найк».

Полицейские просят всех, кто что-либо знает о личности злоумышленника или его местонахождении, сообщить об этом по телефонам: 8-9376-466-006, 8 (846) 334-02-02, 8(848) 373-76-40, 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи).

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