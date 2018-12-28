Самарец убил сожителя матери и бросил его тело в гаражах

СЕГОДНЯ 08:52 2018-12-28T08:55:56+03:00

Перед смертью мужчина напился и избил свою сожительницу. Сын женщины решил его проучить

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Недавно в гаражах на улице Ивана Булкина в Самаре был обнаружен труп мужчины с признаками насильственной смерти. Погибшим оказался 44-летний местный житель, который привлекался к уголовной ответственности за причастность к незаконному обороту наркотиков, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Полицейские выяснили, что мужчина проживал на территории Советского района. Он нигде не работал, вел асоциальный образ жизни и злоупотреблял спиртными напитками. Также правоохранители установили, что у самарца была сожительница.

Как оказалось, незадолго до своей гибели мужчина изрядно принял на грудь и потребовал у женщины деньги, но та отказала. Он вспылил и избил возлюбленную. Женщина рассказала о случившемся своему сыну. Молодой человек решил выяснить отношения с обидчиком матери. Словесная перепалка быстро переросла в драку. Так как 44-летний мужчина получил довольно серьезные травмы, то парень решил отвезти его в больницу, но по пути туда пострадавший скончался. Испугавшись, молодой человек оставил тело сожителя матери в гаражах и уехал.

По данному факту в отношении 22-летнего парня было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».