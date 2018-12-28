2018-12-28T08:55:56+03:00
Происшествия

Самарец убил сожителя матери и бросил его тело в гаражах

Перед смертью мужчина напился и избил свою сожительницу. Сын женщины решил его проучить
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Молодой человек не рассчитал силы, желая проучить обидчика материМолодой человек не рассчитал силы, желая проучить обидчика материФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Недавно в гаражах на улице Ивана Булкина в Самаре был обнаружен труп мужчины с признаками насильственной смерти. Погибшим оказался 44-летний местный житель, который привлекался к уголовной ответственности за причастность к незаконному обороту наркотиков, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Полицейские выяснили, что мужчина проживал на территории Советского района. Он нигде не работал, вел асоциальный образ жизни и злоупотреблял спиртными напитками. Также правоохранители установили, что у самарца была сожительница.

Как оказалось, незадолго до своей гибели мужчина изрядно принял на грудь и потребовал у женщины деньги, но та отказала. Он вспылил и избил возлюбленную. Женщина рассказала о случившемся своему сыну. Молодой человек решил выяснить отношения с обидчиком матери. Словесная перепалка быстро переросла в драку. Так как 44-летний мужчина получил довольно серьезные травмы, то парень решил отвезти его в больницу, но по пути туда пострадавший скончался. Испугавшись, молодой человек оставил тело сожителя матери в гаражах и уехал.

По данному факту в отношении 22-летнего парня было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
“Газпром” поздравляет с Новым годом и сообщает об изменении реквизитов в квитанциях за газ
Оплатить проезд в транспорте Самары банковской картой можно будет с 1 января
В Тольятти разыскали пропавшую 18-летнюю девушку-инвалида
Самарские спортсменки завоевали «бронзу» на Кубке России по фехтованию
В Самарской области на «встречке» столкнулись «Нива» и грузовик: есть пострадавший
«Свина больше нет»: в парке Дружбы уничтожили устрашающий символ наступающего Нового года
Защитник «Лады» Иван Глазков продолжит карьеру в «Северстали»
Появилось видео с задержания инспектора УФСИН в Самаре за взятку в 1,5 млн рублей
В Самаре мужчина в камуфляжной куртке с ножом ограбил секс-шоп
"К ним боятся подходить дети": "криповые" Дед Мороз и Снегурочка из Новокуйбышевска прославились в шоу Ивана Урганта
Хоккейная «Лада» проиграла «Звезде» 0:3
«Крылья Советов» продлят аренду Виталия Денисова до конца сезона
Смертельное ДТП в Самарской области: «Калина» на встречке влетела в «Рено» и съехала в кювет
«Цыгане увели?»: в Тольятти местные жители сообщили о пропаже светящейся лошади от дома культуры
В Самарской области местные жители завалили снегом дверь районной администрации
Общественному совету при УФСИН по Самарской области исполнилось 15 лет
Скончался диктор самарского стадиона «Металлург» Виктор Горельченко