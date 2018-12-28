2018-12-28T09:17:40+03:00
Происшествия

Появилось видео с задержания инспектора УФСИН в Самаре за взятку в 1,5 млн рублей

Незаконное вознаграждение сын замначальника регионального УФСИН хотел поделить с адвокатом
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Фото: УФСБ по Самарской областиФото: УФСБ по Самарской области
Изменить размер текста:

Стали известны подробности задержания старшего инспектора УФСИН по Самарской области — сына замначальника ведомства, который подозревается в получении крупной взятки.

Напомним, мужчину задержали 25 декабря с поличным при получении 1,5 млн рублей. Как сообщили в УФСБ по региону, вместе с ним деньги получал адвокат палаты адвокатов Самарской области. Такую крупную сумму им передал некий гражданин, который проходит по уголовному делу о коммерческом подкупе. За эти деньги мужчина хотел, чтобы инспектор УФСИН и адвокат помогли ему избежать лишения свободы и получить минимальное наказание.

- В настоящее время материалы по факту происшествия переданы в СУ СК по Самарской области для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье «Мошенничество» в отношении задержанных, - рассказали представители ФСБ.

В настоящее время правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства происшествия и лица, причастные к нему.

В Самаре сотрудника УФСИН поймали при получении взятки в 1,5 млн рублей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
“Газпром” поздравляет с Новым годом и сообщает об изменении реквизитов в квитанциях за газ
Оплатить проезд в транспорте Самары банковской картой можно будет с 1 января
В Тольятти разыскали пропавшую 18-летнюю девушку-инвалида
Самарские спортсменки завоевали «бронзу» на Кубке России по фехтованию
В Самарской области на «встречке» столкнулись «Нива» и грузовик: есть пострадавший
«Свина больше нет»: в парке Дружбы уничтожили устрашающий символ наступающего Нового года
Защитник «Лады» Иван Глазков продолжит карьеру в «Северстали»
Самарец убил сожителя матери и бросил его тело в гаражах
В Самаре мужчина в камуфляжной куртке с ножом ограбил секс-шоп
"К ним боятся подходить дети": "криповые" Дед Мороз и Снегурочка из Новокуйбышевска прославились в шоу Ивана Урганта
Хоккейная «Лада» проиграла «Звезде» 0:3
«Крылья Советов» продлят аренду Виталия Денисова до конца сезона
Смертельное ДТП в Самарской области: «Калина» на встречке влетела в «Рено» и съехала в кювет
«Цыгане увели?»: в Тольятти местные жители сообщили о пропаже светящейся лошади от дома культуры
В Самарской области местные жители завалили снегом дверь районной администрации
Общественному совету при УФСИН по Самарской области исполнилось 15 лет
Скончался диктор самарского стадиона «Металлург» Виктор Горельченко