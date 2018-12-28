Появилось видео с задержания инспектора УФСИН в Самаре за взятку в 1,5 млн рублей

СЕГОДНЯ 09:17 2018-12-28T09:17:40+03:00

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Стали известны подробности задержания старшего инспектора УФСИН по Самарской области — сына замначальника ведомства, который подозревается в получении крупной взятки.

Напомним, мужчину задержали 25 декабря с поличным при получении 1,5 млн рублей. Как сообщили в УФСБ по региону, вместе с ним деньги получал адвокат палаты адвокатов Самарской области. Такую крупную сумму им передал некий гражданин, который проходит по уголовному делу о коммерческом подкупе. За эти деньги мужчина хотел, чтобы инспектор УФСИН и адвокат помогли ему избежать лишения свободы и получить минимальное наказание.

- В настоящее время материалы по факту происшествия переданы в СУ СК по Самарской области для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье «Мошенничество» в отношении задержанных, - рассказали представители ФСБ.

В настоящее время правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства происшествия и лица, причастные к нему.