2018-12-28T09:25:15+03:00
Спорт

Защитник «Лады» Иван Глазков продолжит карьеру в «Северстали»

Команды совершили обмен, за хоккеиста тольяттинцы получили денежную компенсацию
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Фото: ХК «Лада»Фото: ХК «Лада»
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Защитник тольяттинской «Лады» Иван Глазков продолжит карьеру в КХЛ. Хоккеист будет выступать в «Северстали». Об этом сообщает пресс-служба череповецкой команды.

- Хоккейные клубы «Северсталь» и «Лада» совершили обмен. Защитник Иван Глазков пополнит линию защиты череповчан, а тольяттинцы получат денежную компенсацию, - говорится в сообщении.

Глазков уже выступал в КХЛ, защищал цвета «Сибири», «Адмирала» и «Сочи». За «Ладу» провел 27 матчей и отдал 3 голевые передачи.

Напомним, матч регулярного чемпионата ВХЛ против «Звезды» «Лада» провела уже без Глазкова.

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