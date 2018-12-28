«Свина больше нет»: в парке Дружбы уничтожили устрашающий символ наступающего Нового года

СЕГОДНЯ 09:48 2018-12-28T09:48:14+03:00

Суровый свин больше не косится страшным взглядом из-за спин Деда Мороза и Снегурочки Фото: соцсети

Огромная снежная фигура, которая должна была бороться с вандалами, канула в небытие

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Огромный суровый свин, который недавно обосновался в парке Дружбы в Самаре, больше никого уже не сможет напугать. Буквально на днях фигуру из снега, которую построили сотрудники парка, уничтожили. Об этом в соцсетях сообщают местные жители.

Страшная весть о том, что хрюшки, которая успела полюбиться не только самарцам, но и всей России, больше нет, сильно взволновала и даже расстроила местных жителей. «Очень жаль. Горечь внутри, она же была такой яркой и неповторимой», «Это трагедия», - пишут в соцсетях самарцы с ноткой юмора и сарказма.

- Скорее всего, свина «убили» горячей водой. От него остался только холмик, - рассказали побывавшие в парке горожане.

Напомним, что символ Нового года установили в парке Дружбы в районе проката коньков рядом с надувными Дедом Морозом и Снегурочкой. Фигура из снега была столь страшна, что к ней поначалу боялись подходить не только дети, но и взрослые. К слову, такой суровый вид свинки сотрудники МАУ «Парки Самары» объяснили необходимостью борьбы с вандалами.

- Суровый свин на добровольных началах был построен командой парка, чтобы отпугивать вандалов, повадившихся разрушать новогоднюю иллюминацию, - рассказали представители «Парков Самары».

Местные жители сразу же предположили, что огромную хрюшку уничтожили из-за того, что она не смогла остановить вандалов.

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