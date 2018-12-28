В Самарской области на «встречке» столкнулись «Нива» и грузовик: есть пострадавший

СЕГОДНЯ 09:58 2018-12-28T09:58:52+03:00

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В четверг, 27 декабря, примерно в 19:20 на 23 км 900 м дороги «Обход Сызрани» в Сызранском районе произошло серьезное ДТП, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, 34-летний водитель ВАЗ-2121, двигаясь со стороны Саратова в направлении трассы М-5 «Урал», из-за снегопада допустил занос автомобиля. Автомобилист выехал на встречную полосу и влетел в грузовик DAF под управлением 42-летнего водителя.

В результате случившегося водитель «Нивы» получил серьезные травмы. Его в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка.