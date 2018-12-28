Самарские спортсменки завоевали «бронзу» на Кубке России по фехтованию

СЕГОДНЯ 10:14 2018-12-28T10:14:50+03:00

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В Сочи завершились соревнования Кубка России по фехтованию. В турнире приняли участие спортсмены из самых разных уголков нашей страны, в том числе и из Самарской области. Наш регион на этих соревнованиях представляли Влада Власова, Алена Комарова, Ирина Охотникова и Виолетта Храпина.

- Самарские спортсменки стали бронзовыми призерами Кубка России по фехтованию. Они заняли третье место в командных соревнованиях по шпаге, - сообщает министерство спорта Самарской области.

Отметим, что сильнее самарских девушек оказались только спортсменки из Москвы и Московской области, которые заняли первое и второе место турнира.