В Тольятти разыскали пропавшую 18-летнюю девушку-инвалида

СЕГОДНЯ 10:36 2018-12-28T10:36:59+03:00

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Полицейские Тольятти завершили поиски 18-летней местной жительницы — инвалида 2 группы, которая на днях ушла из дома и пропала, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Об исчезновении девушки сообщила ее сестра. Она рассказала, что девушка никогда не уходила надолго из дома, а если задерживалась, то всегда звонила, а тут она уже больше суток не выходит на связь. Полицейские сразу же приступили к поискам тольяттинки. Через некоторое время они выяснили, что девушка вместе со своим другом решили навестить знакомого. Через некоторое время друг предложил девушке переночевать у него дома, та согласилась, но забыла предупредить сестру.

По данным правоохранителей, в отношении девушки никаких противоправных деяний не совершалось. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает.