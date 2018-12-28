Оплатить проезд в транспорте Самары банковской картой можно будет с 1 января

СЕГОДНЯ 10:59 2018-12-28T11:09:00+03:00

В скором времени банковской картой можно будет расплатиться не только в самарском метро, но и в автобусах

Также можно будет расплатиться за поездку с помощью смартфона

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Стало известно, когда в наземном общественном транспорте Самары начнут принимать к оплате банковские карты. Как сообщили в ООО "Транспортная карта", оплатить проезд с помощью бесконтактной банковской карты можну будет уже с 1 января 2019 года. Также представители компании отметили, что поездку в городском транспорте можно будет оплатить и с помощью смартфона, поддерживающего систему Google Pay.

Напомним, что с 1 января проезд в общественном транспорте Самары будет стоить 28 рублей, а в маршрутках, судя по размещенным в них объявлениям, - 30 рублей. Также жителей областной столицы будут ждать и другие изменения в области пассажирских перевозок. Как сообщили в ТТУ Самары, в настоящее время рассматривается вопрос введения на городском электротранспорте бескондукторной оплаты проезда. Планируется, что специальное оборудование в качестве пилотного проекта установят на одном из трамвайных маршрутов.

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