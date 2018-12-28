“Газпром” поздравляет с Новым годом и сообщает об изменении реквизитов в квитанциях за газ

СЕГОДНЯ 11:37 2018-12-28T11:54:14+03:00

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Уважаемые жители Самарской области!

ООО «Газпром межрегионгаз Самара» поздравляет вас с наступающим Новым годом, а также сообщает, что с 1.01.2019 осуществляет поставку газа самостоятельно , без посредников. Предлагаем вам заключить договоры поставки газа с 01.01.2019.

Договор заключается путем публичной оферты. Текст договора размещен на сайте поставщика газа : samararegiongaz.ru