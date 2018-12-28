20 бесплатных эфирных цифровых телеканалов с 25 декабря доступны для 99% жителей Самарской области

СЕГОДНЯ 12:08 2018-12-28T12:10:42+03:00

Цифровая приставка, антенна и кабель, которые нужны для просмотра цифрового ТВ на старых телевизорах, обойдутся в 1,5 тысячи рублей Фото: Архив "КП"

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25 декабря по всей Самарской области завершили ввод эксплуатацию сеть станций эфирного вещания второго цифрового мультиплекса. Это значит, что теперь 20 бесплатных эфирных цифровых телеканалов доступны для 99% жителей региона, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

- Это каналы первого мультиплекса РТРС-1: «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Пятый канал», «Россия К», «Россия 24», «Карусель», ОТР и «ТВ Центр» и второго мультиплекса РТРС-2: «Рен ТВ», «Спас», СТС, «Домашний», «ТВ-3», «Пятница», «Звезда», «МИР», ТНТ и «Муз ТВ», - говорится в сообщении.

При этом жителям Самарской области надо заранее подготовиться, чтобы смотреть цифровое ТВ. Всем, у кого телевизор произведен до 2012 года, надо купить цифровую приставку DVB-T2. Помимо этого, нужна антенна дециметрового диапазона, например, Дельта-111, ее нужно подсоединить к телевизору и направить на передающую станцию, затем найти цифровые телеканалы.

Цифровая приставка, антенна и телевизионный кабель обойдутся в 1,5 тысячи рублей. Это вложение разовое, потом ничего платить не нужно. Купить приставку и антенну можно на почте и в магазинах электроники.

Узнать аналоговый телеканал можно по букве «А» рядом с логотипом.

- Наличие на экране литеры «А» означает, что зритель смотрит старый аналоговый телевизор либо пользуется новым телевизором, не переключенным в режим приема цифрового сигнала. Маркировка литерой «А» будет в эфире вплоть до завершения поэтапного сокращения аналогового вещания. Если вы увидели на экране литеру «А», добавленную к логотипам аналоговых версий телеканалов, то вам нужно проверить в настройках вашего телевизора, доступен ли прием цифрового сигнала. Если нет, то только тогда необходимо покупать приставку, - объяснил врио руководителя департамента информационных технологий и связи Самарской области Станислав Казарин.