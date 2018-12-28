20 бесплатных эфирных цифровых телеканалов с 25 декабря доступны для 99% жителей Самарской области
25 декабря по всей Самарской области завершили ввод эксплуатацию сеть станций эфирного вещания второго цифрового мультиплекса. Это значит, что теперь 20 бесплатных эфирных цифровых телеканалов доступны для 99% жителей региона, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
- Это каналы первого мультиплекса РТРС-1: «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Пятый канал», «Россия К», «Россия 24», «Карусель», ОТР и «ТВ Центр» и второго мультиплекса РТРС-2: «Рен ТВ», «Спас», СТС, «Домашний», «ТВ-3», «Пятница», «Звезда», «МИР», ТНТ и «Муз ТВ», - говорится в сообщении.
При этом жителям Самарской области надо заранее подготовиться, чтобы смотреть цифровое ТВ. Всем, у кого телевизор произведен до 2012 года, надо купить цифровую приставку DVB-T2. Помимо этого, нужна антенна дециметрового диапазона, например, Дельта-111, ее нужно подсоединить к телевизору и направить на передающую станцию, затем найти цифровые телеканалы.
Цифровая приставка, антенна и телевизионный кабель обойдутся в 1,5 тысячи рублей. Это вложение разовое, потом ничего платить не нужно. Купить приставку и антенну можно на почте и в магазинах электроники.
Узнать аналоговый телеканал можно по букве «А» рядом с логотипом.
- Наличие на экране литеры «А» означает, что зритель смотрит старый аналоговый телевизор либо пользуется новым телевизором, не переключенным в режим приема цифрового сигнала. Маркировка литерой «А» будет в эфире вплоть до завершения поэтапного сокращения аналогового вещания. Если вы увидели на экране литеру «А», добавленную к логотипам аналоговых версий телеканалов, то вам нужно проверить в настройках вашего телевизора, доступен ли прием цифрового сигнала. Если нет, то только тогда необходимо покупать приставку, - объяснил врио руководителя департамента информационных технологий и связи Самарской области Станислав Казарин.