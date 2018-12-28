В Самаре пьяный мужчина подрался с чужой машиной

СЕГОДНЯ 12:11 2018-12-28T14:36:04+03:00

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В Октябрьском районе Самары произошло дерзкое нападение на автомобиль. В ночь на четверг, 27 декабря, примерно в 1:00 неизвестный мужчина "избил" легковушку, которая столяла возле одного из подъездов дома № 8 на улице Съездовской. Происшествие попало на подъездные камеры, установленные компанией "Безопасный дом".

Судя по записям с камер, мужчина был явно пъян. Чем ему не понравился припаркованный автомобиль - непонятно, но выместить свою злобу на нем самарец подходил несколько раз. Мужчина нанес приличный ущерб машине, потому что ее владелец намерен обратиться с заявлением в полицию. В ближайшее время он передаст видеозапись правоохранителям для проведения проверки и принятия соответствующих мер.