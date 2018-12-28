В Новокуйбышевске завершили берегоукрепление у поселка Гранный

СЕГОДНЯ 12:33 2018-12-28T12:33:00+03:00

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Завершилось укрепление берега Саратовского водохранилища в районе поселка Гранный в Новокуйбышевске от размыва, сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

Заказчиком работ выступило ГКУ «Управление капитального строительства» министерства строительства Самарской области, а подрядчиком - ООО «Группа ВМ». На выполнение работ по берегоукреплению из регионального бюджета было выделено 34,9 млн рублей.

- Выполнен банкет из горной массы, железобетонный монолитный упор, насыпь из песчаного грунта. Откос укреплен монолитными железобетонными плитами, - рассказали в облправительстве.

Отметим, что проект предусматривает укрепление берега у жилых массивов протяженностью 4,2 км. Эта территория условно разбита на 6 участков. Протяженность берегоукрепления у поселка Гранный составила 695 метров.