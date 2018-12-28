В Самарской области мужчина избил приятеля обухом топора за оскорбление женщины

СЕГОДНЯ 12:55 2018-12-28T12:55:45+03:00

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На днях в больницу Приволжского района поступил 65-летний мужчина с различными травмами. Медики сразу же сообщили об этом в полицию.

Как выяснили стражи порядка, пострадавший получил свои травмы в одном из домов в селе Обшаровка. Он вместе со своей сожительницей отправился в гости к своему приятелю. Во время застолья возлюбленные начали выяснять между собой отношения. В какой-то момент мужчина начал оскорблять сожительницу нецензурной бранью. Хозяину жилища — 33-летнему мужчине — это не понравилось, и он ударил гостя кулаком, а затем несколько раз обухом топора.

Злоумышленника задержали по месту жительства. Он не стал отрицать свою вину. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области, в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.