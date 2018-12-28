Снегоплавильную станцию в Самаре строить не будут

СЕГОДНЯ 13:23 2018-12-28T13:23:00+03:00

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В Самаре площадку на улице Лунной, которая предназначалась для строительства снегоплавильной станции, превратили в место складирования снега. Об этом в своем Твиттере сообщил председатель президиума Межрегиональной антикоррупционной независимой организации Сергей Карпов.

- На площадке, на которой должен был быть построен снегоплавильный завод, складывают снег. Торги прошли, и где завод? На каком основании привозят снег? Ведь была же подписана концессия на строительство завода. Срок постройки истек?! - поинтересовался Сергей Карпов у городских властей.

Ответ пришел из департамента градостроительства. Чиновники сообщили, что станцию плавления снега строить не будут.

- Концессионное соглашение расторгнуто. Площадка, как и было ранее в предыдущие года, передана в ведение дорожных служб, - рассказали представители департамента градостроительства.

Напомним, что контракт на строительство снегоплавильного завода на территории в 17 тысяч квадратных метров выиграло ООО «СПК». Именно эта компания должна была заняться возведением объекта.