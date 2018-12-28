Экономика Самарской области в 2018 году вернулась в зону роста

СЕГОДНЯ 13:50 2018-12-28T13:50:19+03:00

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В 2018 году в экономике Самарской области произошли важные позитивные изменения. В частности, имеют устойчивый рост обрабатывающий сектор промышленности, жилищное строительство, внешнеторговый оборот, потребительский спрос и зарплаты. Кроме того, в этом году в регионе запустили 13 новых производств, в результате за год будет создано около 12 тысяч рабочих мест.

Рост области промышленности за 11 месяцев этого года составил 2,8%, производительность труда повысилась до 48%, а реальная заработная плата выросла на 7,6%. Кроме того, в регионе заметен рост розничной торговли — на 3,1% и оборота общественного питания — на 6,6%. Также в этом году на 4,8% повысился показатель по вводу жилья. Еще Самарская область может похвастаться ростом объема торговли с зарубежными странами — за 10 месяцев 2018 года внешнеторговый оборот региона увеличился на 11,5%, а вот экспорт — на 12,2%. Также можно отметить, что в этом году заметно снизился объем долга по зарплате — сейчас он составляет 15,2 млн рублей, а в прошлом — 40,7 млн рублей. Помимо этого, снизился уровень безработицы. Сейчас он находится на минимуме и составляет всего 3,3%.

- Мы видим рост реальной заработной платы в регионе – 107,6% по итогам января-октября 2018 года, ожидаем по итогам года 108,5%. Это один из лучших показателей в ПФО. Это показатель роста уровня жизни населения, как следствие – рост покупательской способности, что ведет за собой появление дополнительных возможностей для сектора малого и среднего предпринимательства, - отметил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

По его словам, сейчас перед регионом стоит задача в течение трех лет выйти на показатели среднероссийского уровня по росту объема инвестиций и ВРП, а также обеспечить положительную динамику промышленного производства.