Полиция объявила в розыск похитителей светящейся лошади с Центральной площади Тольятти
В Тольятти объявили в розыск светящуюся лошадь, которую на днях «увели» из-под елки на Центральной площади, и, конечно, ее похитителей.
По данным ГУ МВД по Самарской области, неизвестные мужчины покусились на металлическую светящуюся фигуру лошади в ночь на четверг, 27 декабря. Примерно в 2:10 - 2:45 они подъехали к площади на автомобиле «Лада Приора» и «распрягли» одну из двух лошадей. После этого похитители привязали фигуру к своей машине и уехали в неизвестном направлении. Их заезд попал на камеры видеонаблюдения.
Приметы злоумышленников: мужчины, одетые в темную одежду; передвигаются на седане «Лада Приора» серебристого цвета. По предварительным данным, госномер машины — 633. У нее повреждены крыло, бампер и левая фара.
Полицейские просят всех, кто что-либо знает о личности преступников и их местонахождении, сообщить об этом по телефонам: 8 (8482) 391051, 8 (8482) 934862 или 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи).
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Цыгане увели?»: в Тольятти местные жители сообщили о пропаже светящейся лошади от дома культуры
Горожане строят разные догадки, куда могла деться световая фигура (подробности)
Кража лошади из-под елки в Тольятти.