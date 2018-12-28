Полиция объявила в розыск похитителей светящейся лошади с Центральной площади Тольятти

СЕГОДНЯ 14:13 2018-12-28T14:15:28+03:00

Изначально карета на Центральной площади была запряжена двумя лошадями, а теперь она "скучает" одна

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В Тольятти объявили в розыск светящуюся лошадь, которую на днях «увели» из-под елки на Центральной площади, и, конечно, ее похитителей.

По данным ГУ МВД по Самарской области, неизвестные мужчины покусились на металлическую светящуюся фигуру лошади в ночь на четверг, 27 декабря. Примерно в 2:10 - 2:45 они подъехали к площади на автомобиле «Лада Приора» и «распрягли» одну из двух лошадей. После этого похитители привязали фигуру к своей машине и уехали в неизвестном направлении. Их заезд попал на камеры видеонаблюдения.

Приметы злоумышленников: мужчины, одетые в темную одежду; передвигаются на седане «Лада Приора» серебристого цвета. По предварительным данным, госномер машины — 633. У нее повреждены крыло, бампер и левая фара.

Полицейские просят всех, кто что-либо знает о личности преступников и их местонахождении, сообщить об этом по телефонам: 8 (8482) 391051, 8 (8482) 934862 или 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи).

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