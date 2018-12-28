В Самаре сошел с рельсов головной вагон пассажирского поезда

СЕГОДНЯ 14:32 2018-12-28T14:32:49+03:00

К счастью, в результате случившегося никто не пострадал

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Куйбышевская транспортная прокуратура проводит проверку по факту ЧП на железной дороге. В среду, 26 декабря, в 21:08 на третьем пути парка пассажирской технической станции Самара сошел с рельсов один из вагонов пассажирского поезда. Об этом «Комсомольской правде — Самара» сообщила помощник Куйбышевского транспортного прокурора Кристина Кулик.

- Установлено, что вечером 26 декабря при производстве маневровых работ на стрелках произошел сход с рельсов первой тележки всеми колесными парами головного вагона пассажирского поезда, - рассказала Кристина Кулик.

По предварительным данным, ЧП произошло из-за нарушений при маневровой работе в части эксплуатации стрелочного пути. В результате случившегося никто не пострадал, однако из-за происшествия пассажирский поезд «Самара — Москва» задержался на 55 минут.