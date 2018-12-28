Коммунальщики призывают самарцев в новогодние праздники не спускать салаты в унитаз

СЕГОДНЯ 15:25 2018-12-28T15:25:00+03:00

Изменить размер текста: A A

Новый год все ближе, а значит уже скоро жители Самары начнут готовить тазики салатов, закуски, горячее. Зачастую в пылу готовки хозяйки смахивают очистки, кожуру, скорлупу в раковину или в унитаз. А этого, как отмечают сотрудники «РКС-Самара», делать категорически нельзя. Все эти очистки могут легко засорить канализацию и испортить праздник не только одной семье, но и жителям всего дома.

- Канализация не предназначена для смыва бытового мусора и остатков пищи, жира, средств гигиены. Для этого существуют мусорные контейнеры. Пожалуйста, не спускайте салаты в унитаз, - призывают коммунальщики.

Напомним, что в случае обнаружения проблем на уличных сетях водоснабжения и водоотведения можно сообщить об этом по телефонам диспетчерской службы «РКС-Самара»: 334-75-12 и 336-86-51 и сервис «Водный сигнал» +7-917-013-70-07 через мессенджеры WhatsApp и Viber.