2018-12-28T16:10:11+03:00
Происшествия

В Тольятти две автоледи столкнулись на заснеженной дороге: пострадали двое детей

К счастью, малыши получили не очень серьезные травмы
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ГУ МВД по Самарской областиФото: ГУ МВД по Самарской области
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В четверг, 27 декабря, примерно в 8:30 в Тольятти произошла авария, в которой пострадали дети, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По информации полицейских, 32-летняя женщина, двигаясь на автомобиле Citroën C4 в условиях снегопада по жилой зоне со стороны Приморского бульвара в направлении улицы Фрунзе, в районе дома № 51 по Московскому проспекту столкнулась с автомобилем «Лада Калина» под управлением 33-летней женщины. После этого иномарку отбросило на автомобиль «Лада Гранта», который стоял у правого края проезжей части.

В результате ДТП пострадали два человека: 4-летняя пассажирка «Калины», которая находилась в специальном удерживающем устройстве, и 5-летний пассажир иномарки, который находился в детском автокресле. После оказания необходимой помощи медики назначили малышам амбулаторное лечение. По факту аварии проводится проверка.

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