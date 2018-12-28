В Тольятти две автоледи столкнулись на заснеженной дороге: пострадали двое детей

СЕГОДНЯ 16:10 2018-12-28T16:10:11+03:00

Изменить размер текста: A A

В четверг, 27 декабря, примерно в 8:30 в Тольятти произошла авария, в которой пострадали дети, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По информации полицейских, 32-летняя женщина, двигаясь на автомобиле Citroën C4 в условиях снегопада по жилой зоне со стороны Приморского бульвара в направлении улицы Фрунзе, в районе дома № 51 по Московскому проспекту столкнулась с автомобилем «Лада Калина» под управлением 33-летней женщины. После этого иномарку отбросило на автомобиль «Лада Гранта», который стоял у правого края проезжей части.

В результате ДТП пострадали два человека: 4-летняя пассажирка «Калины», которая находилась в специальном удерживающем устройстве, и 5-летний пассажир иномарки, который находился в детском автокресле. После оказания необходимой помощи медики назначили малышам амбулаторное лечение. По факту аварии проводится проверка.