2018-12-28T16:21:32+03:00
Умные вещи

«Ростелеком» взял на себя заботы по «перепрошивке» кассовых аппаратов под НДС до 20%

Новая ставка заработает уже 1 января 2019 года
Кирилл КАРИМОВ
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Повышение НДС до 20% требует перепрограммирования кассовых аппаратовПовышение НДС до 20% требует перепрограммирования кассовых аппаратов
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«Ростелеком» подготовил предпринимателей к повышению НДС до 20%. Провайдер выпустил программное обеспечение для онлайн-касс, которое обеспечит автоматическую работу оборудования по новой налоговой ставке с 1 января. Бесплатную прошивку клиенты «Ростелекома» могут скачать на сайте компании.

Повышение НДС до 20% требует перепрограммирования кассовых аппаратов. Чтобы избежать приостановки торговой деятельности, необходимо обновить ПО до 1 января 2019 года. После обновления настроек касса автоматически заработает по новой налоговой ставке с начала года.

Корпоративным клиентам «Ростелекома» доступна онлайн-касса с прошивкой под 20% НДС. В минимальное предложение входит кассовый аппарат с фискальным накопителем на 13 или 36 месяцев и скретч-картой ОФД на один год. Дополнить комплект можно терминалом для банковских карт с низкой стоимостью эквайринга. Для всех клиентов «Ростелекома» ставка – 2,5% с возможностью подключения к счету в любом банке. Также опционально можно приобрести сканер штрих-кода и Wi-Fi-роутер. Дополнительно можно заказать услугу доставки и настройки оборудования.

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