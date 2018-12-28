Хоккеисты ЦСК ВВС проведут открытую тренировку на площади Куйбышева

СЕГОДНЯ 16:20 2018-12-28T16:20:15+03:00

Она пройдет 29 декабря в 17:00

Изменить размер текста: A A

Самарский хоккейный клуб ЦСК ВВС проведет открытую тренировку. Она пройдет на площади Куйбышева в 17:00. Об этом сообщает пресс-служба команды.

- 29 декабря в 17:00 на площади им. Куйбышева состоится открытая тренировка хоккейной команды ЦСК ВВС, - говорится в сообщении.

Напомним, ЦСК ВВС занимает 20 место в турнирной таблице ВХЛ – Кубке Шелкового пути. Недавно команда завершила очередную выездную серию и вернулась в Самару. Домашняя серия «летчиков» стартует в январе. 5 января ЦСК ВВС примет альметьевский «Нефтяник». Серия будет насчитывать 4 матча и завершится 11 января игрой против «Ижстали».