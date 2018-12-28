В новогодние каникулы самарский аэропорт обслужит более 600 рейсов

СЕГОДНЯ 16:33 2018-12-28T16:33:57+03:00

Последний в 2018 году самолет из Самары отправится в Москву Фото: Архив "КП"

Больше всего полетов ожидается в последний день праздников — 8 января

Изменить размер текста: A A

В эти новогодние праздники самарский аэропорт Курумоч будет работать в усиленном режиме. С 30 декабря по 8 января воздушная гавань планирует обслужить более 600 регулярных и чартерных рейсов. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

Последний рейс в этом году отправится из Самары в Москву, в аэропорт Домодедово. Самолет авиакомпании «Сибирь» вылетит из Курумоча в 22:50. А вот первый рейс в 2019 году намечен на 5:50 по маршруту Самара — Нячанг/Камрань. Его выполнит авиакомпания «Икар».

Как отмечают представители аэропорта, больше всего поработать им придется 8 января. В этот день намечены 73 рейса. Меньше всего рейсов ожидается 1 января — около 30.