Глава Самарской области передал медикам 15 новых машин скорой помощи

СЕГОДНЯ 16:54 2018-12-28T16:54:33+03:00

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В пятницу, 28 декабря, медики Самарской области получили 15 новых автомобилей скорой помощи. Ключи от них сотрудникам служб скорой медицинской помощи Тольятти, Сызрани и Жигулевска вручил губернатор Дмитрий Азаров. Все машины полностью укомплектованы современным оборудованием, которое необходимо для оказания первой помощи.

- Новая техника создаст условия не только для комфортной работы медиков, но и для спасения человеческих жизней, позволит попадать в тот «золотой час», который является решающим для жизни человека, - отметил глава региона.

По словам Дмитрия Азарова, в начале 2019 года регион получит еще 23 новых автомобиля скорой помощи. Это будут модели ГАЗ и УАЗ. Машины будут предназначены для различных городов и районов области.