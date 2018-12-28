2018-12-28T20:35:16+03:00
Спорт

Тарасова ждут в "Крыльях" : экс-супруг Ольги Бузовой может переехать играть в Самару

Миодраг Божович хотел бы видеть полузащитника "Локомотива" в самарском клубе, правда, вопрос о деньгах пока не решен
Ольга АФАНАСЬЕВА
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"Крылья Советов" заинтересованы в полузащитнике клуба "Локомотив" Дмитриии Тарасове. Экс-супруга Ольги Бузовой самарцы хотели бы взять в аренду. Об этом сообщает "Матч-ТВ". Однако информации о том, что думает об этом предложении сам опорник московского клуба, нет.

- Дмитрий Тарасов провел за клуб только семь игр в сезоне. Пока неизвестно, что о месте на поле опорника думает новое руководство клуба, - сообщает издание.

Также многое зависит от финансового вопроса. Сколько запросят за аренду игрока в Москве пока непонятно. Самому же Дмитрию в последнее время было не до игры: в октябре в стране обсуждали его миллионные долги по алиментам.

Напомним, что клуб из Самары интересуется также двумя игроками Спартака - Жано Ананидзе и Артемом Тимофеевым.

О том, что в "Крылья" зимой могут прийти 5-6 игроков говорил и Миодраг Божович.

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