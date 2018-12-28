2018-12-28T20:47:09+03:00
Общество

На взявших деньги инспектора УФСИН и самарского адвоката завели уголовное дело за мошенничество

Они обещали условный срок подозреваемому в коммерческом подкупе
Ольга АФАНАСЬЕВА
Поделиться:
В Самаре завели уголовное дело на инспектора УФСИНВ Самаре завели уголовное дело на инспектора УФСИН
Изменить размер текста:

Следователи СУ СК РФ по Самарской области определились с квалификацией уголовного дела, по которому проходят инспектор ФСИН и самарский адвокат, которых задержали сотрудники ФСБ при получении взятки в 1,5 миллиона рублей. Их передал подозреваемый в коммерческом подкупе, за эту сумму он хотел получить условное наказание.

- Уголовное дело возбуждено по статье о покушении на мошенничество, - сообщили в СУ СК РФ по Самарской области. По версии следствия действовали они по предварительному сговору.

Подозреваемые обещали повлиять на решений Куйбышевского районного суда. Правда, распорядиться деньгами не смогли по причинам, которые от них не зависели. По некоторым данным, задержанный инспектор ФСИН является сыном замначальника этого ведомства. Вопрос о задержании подозреваемых рассмотрят в ближайшее время.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Дмитрий Сазонов: «Меня подставили - моя работа мешала многим!»

Облсуд оставил Сазонова под арестом, его адвокаты предполагают, что это месть за отказ оговорить себя (подробности)

На этом задержания силовиков не закончатся: в Самаре полковника Дмитрия Сазонова уличили в связи с ОПГ

"Комсомолка" разбиралась в обстоятельствах задержания высокопоставленного стража порядка, которого уже сегодня могут арестовать (подробности)

Не ждал визита ФСБ: появилось видео задержания полковника Дмитрия Сазонова в Самаре

По версии следствия, сотрудник Росгвардии незаконно получил 400 тысяч рублей (подробности)

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тарасова ждут в "Крыльях" : экс-супруг Ольги Бузовой может переехать играть в Самару
Александр Хинштейн поддержал самарского министра, которая извинилась за совет завести огород
"Странно, что это звучит из уст женщины": самарский депутат прокомментировал высказывание министра семейной политики о пособиях
Глава Самарской области передал медикам 15 новых машин скорой помощи
В новогодние каникулы самарский аэропорт обслужит более 600 рейсов
Хоккеисты ЦСК ВВС проведут открытую тренировку на площади Куйбышева
«Ростелеком» взял на себя заботы по «перепрошивке» кассовых аппаратов под НДС до 20%
"Нам всем нужно учиться культуре общения": губернатор Дмитрий Азаров пообещал разобраться, что имела ввиду самарский министр, говоря о детских пособиях
В Тольятти две автоледи столкнулись на заснеженной дороге: пострадали двое детей
Брат экс-главы самарского фонда капремонта проведет в СИЗО еще три месяца
Коммунальщики призывают самарцев в новогодние праздники не спускать салаты в унитаз
В Самарской области в 2019 году вырастут тарифы на эвакуацию авто
В Самаре сошел с рельсов головной вагон пассажирского поезда
Полиция объявила в розыск похитителей светящейся лошади с Центральной площади Тольятти
Экономика Самарской области в 2018 году вернулась в зону роста
В Самаре увеличили количество трамваев № 14
Снегоплавильную станцию в Самаре строить не будут
В Самарской области мужчина избил приятеля обухом топора за оскорбление женщины
В Новокуйбышевске завершили берегоукрепление у поселка Гранный