На взявших деньги инспектора УФСИН и самарского адвоката завели уголовное дело за мошенничество

28 Дек. 20:47 2018-12-28T20:47:09+03:00

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Следователи СУ СК РФ по Самарской области определились с квалификацией уголовного дела, по которому проходят инспектор ФСИН и самарский адвокат, которых задержали сотрудники ФСБ при получении взятки в 1,5 миллиона рублей. Их передал подозреваемый в коммерческом подкупе, за эту сумму он хотел получить условное наказание.

- Уголовное дело возбуждено по статье о покушении на мошенничество, - сообщили в СУ СК РФ по Самарской области. По версии следствия действовали они по предварительному сговору.

Подозреваемые обещали повлиять на решений Куйбышевского районного суда. Правда, распорядиться деньгами не смогли по причинам, которые от них не зависели. По некоторым данным, задержанный инспектор ФСИН является сыном замначальника этого ведомства. Вопрос о задержании подозреваемых рассмотрят в ближайшее время.

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