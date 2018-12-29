В Самаре отменяют аэроэкспресс до Курумоча

СЕГОДНЯ 09:16 2018-12-29T09:16:46+03:00

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С 9 января в Самаре отменяют скоростные поезда Самара-Аэропорт Курумоч и Аэропорт Курумоч-Самара. Об этом сообщают в «Самарской пригородной пассажирской компании». Жители города смогут добраться до аэропорта как раньше: на такси или маршрутке.

Напомним, аэроэкспресс работал со 2 августа 2016 года. Поезда выполняли по четыре рейсы: два из Самары в аэропорт и два в обратном направлении. Из Самары электричка ходила в 9:57 и в 16:40, а из аэропорта – в 14:03 и в 21:20. Время в пути было чуть больше часа.

Самарцы возмущались, что такое расписание неудобное – электрички ходят слишком редко. Из-за этого аэроэкспрессом почти никто не пользовался, и содержать его было невыгодно. В 2017 году «СППК» хотела отменить скоростные поезда, но ради проведения чемпионата мира по футболу их оставили.