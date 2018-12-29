На зимних каникулах самарцев научат играть в керлинг

СЕГОДНЯ 09:46 2018-12-29T09:46:32+03:00

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На январских праздниках в Самаре пройдут открытые тренировки по керлингу. Первая из них уже состоялась 28 декабря на площади Куйбышева. Еще два занятия организуют 2 и 7 января с 17:00 до 19:00. Попробовать свои силы может любой желающий. 8 января тренировку проведут около стадиона «Самара Арена», она начнется в 14:00.

Занятия будут вести настоящие тренеры по керлингу, которые объяснят, что керлинг – это не просто тереть щеточкой лед и не так легко, как кажется.

На площади Куйбышева к Новому году уже установили волшебный лес, куда может загнуть каждый. Там и олени, и избушка Бабы Яги, и световые фигуры, и около 500 светящихся деревьев. Здесь персонажи из разных сказок проведут ребят в чудесный лабиринт, который нужно преодолеть, чтобы попасть в гости к Деду Морозу. В домике главного новогоднего волшебника гостей ждут подарки и елочка.

Сфотографироваться можно будет у огромных световых шаров, возле снеговика с санями. Прокатиться с ветерком можно будет на горке высотой 4,5 метра. Протяженность двух скатов составит 30 метров. Кстати, работать бесплатная горка будет до самой весны. Еще построили коробки для двух ледовых катков – один для любителей хоккея, другой – для всех желающих. В прокатном павильоне посетители смогут переодеться, взять коньки, попить горячие напитки, воспользоваться услугой заточки коньков. Все это время на площади будут «Новогодние старты». 29 декабря на площади Куйбышева пройдет открытая тренировка хоккеистов. 8 января на