В Самаре появится трамвайный маршрут, который будет ездить без кондуктора

СЕГОДНЯ 09:58 2018-12-29T14:42:16+03:00

О том, чтобы трамваи ездили без кондукторов, говорят уже давно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Изменить размер текста: A A

На одном из трамвайных маршрутов Самары откажутся от кондукторов. Об этом рассказали в «Трамвайно-троллейбусном управлении». Сейчас на реализацию проекта ищут деньги.

- Мы прорабатываем вопрос внедрения бескондукторной оплаты проезда на городском электротранспорте. Сейчас мы решаем, как быть с закупкой оборудования, оно очень дорогостоящее. На одном из маршрутов трамвая мы запустим пилотный проект, -рассказали в «ТТУ».

В Новом году жителей города ждет ряд изменений в общественном транспорте. Так, поднимется плата за проезд. Правда, на сколько – пока непонятно. Кроме того, можно будет оплачивать проезд банковскими картами смартфонами с NFC-чипами.