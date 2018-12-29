В Самаре осудят преподавателя, который брал взятки за оценку «хорошо»

СЕГОДНЯ 11:24 2018-12-29T11:24:43+03:00

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В Самаре осудят одного из преподавателей Самарского государственного университета путей и сообщений. Как сообщают в Куйбышевской транспортной прокуратуре, 54-летний доцент одной из кафедр университета в августе 2018 года четыре раза получил взятку от студентов. Взамен преподаватель поставил им в ведомостях и «зачетках» оценки «хорошо» за экзамен. При этом самого экзамена фактически не было.

Транспортный прокурор утвердил обвинительный акт против доцента вуза. Возбуждено уголовное дело ч. 1 ст. 292.1 УК РФ «Получение взятки через посредника в размере, не превышающем десяти тысяч рублей». Преподавателю грозит наказание в виде лишения свободы до 1 года. Материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения по существу.