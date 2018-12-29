2018-12-29T11:24:43+03:00
Происшествия

В Самаре осудят преподавателя, который брал взятки за оценку «хорошо»

Взятка не превышала десяти тысяч рублей
Мария ШЕСТЕРИКОВА
Поделиться:
Теперь преподавателя ждет лишение свободыТеперь преподавателя ждет лишение свободыФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В Самаре осудят одного из преподавателей Самарского государственного университета путей и сообщений. Как сообщают в Куйбышевской транспортной прокуратуре, 54-летний доцент одной из кафедр университета в августе 2018 года четыре раза получил взятку от студентов. Взамен преподаватель поставил им в ведомостях и «зачетках» оценки «хорошо» за экзамен. При этом самого экзамена фактически не было.

Транспортный прокурор утвердил обвинительный акт против доцента вуза. Возбуждено уголовное дело ч. 1 ст. 292.1 УК РФ «Получение взятки через посредника в размере, не превышающем десяти тысяч рублей». Преподавателю грозит наказание в виде лишения свободы до 1 года. Материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения по существу.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24