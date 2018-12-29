2018-12-29T12:11:29+03:00
Происшествия

В Самарской области произошло ДТП около станции переливания крови

Молодой человек от удара отлетел на проезжую часть
Мария ШЕСТЕРИКОВА
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Пострадавшего госпитализировалиПострадавшего госпитализировалиФото: Архив "КП"
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28 декабря вечером в Сызрани произошла авария. Об этом сообщают местные СМИ. 23-летний молодой человек переходил дорогу по пешеходному переходу на улице Монастырская. В это время ехал 58-летний водитель «десятки». Он не заметил пешехода и сбил его. Молодого человека от удара отбросило на проезжую часть, а у «легковушки» повредилось лобовое стекло. Происшествие случилось недалеко от городской станции переливания крови.

Пострадавший получил серьезные травы, его госпитализировали в центральную городскую больницу.

В настоящий момент сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства произошедшего.

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