2018-12-29T13:01:53+03:00
Происшествия

В Самарской области «Гранта» влетела в столб

Водителю потребовалась помощь медиков
Мария ШЕСТЕРИКОВА
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"Гранта" сильно пострадала"Гранта" сильно пострадала
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28 декабря в Тольятти произошло ДТП. Около 15:30 в Автозаводском районе 31-летний водитель «Ниссан Тиида» ехал по улице Окраинная в сторону Вокзальной. Молодой человек не уступил дорогу автомобилю «Лада Гранта». Об этом сообщают в ГУ МВД России по Самарской области.

За рулем отечественной легковушки был 27-летний водители. Он ехал по главной дороге, но ему пришлось изменить направление, судя по всему, избегая столкновения. Водитель повернул налево и въехал в контактную опору.

В ДТП есть пострадавшие. Водителю автомобиля «Лада Гранта» потребовалась медицинская помощь, ему назначили амбулаторное лечение.

Сотрудники правоохранительных органов выясняются обстоятельства произошедшего. По факту проверки будет вынесено процессуальное решение.

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