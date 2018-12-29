Самолет из Краснодара не долетел до Самары и сел в Астрахани

СЕГОДНЯ 13:21 2018-12-29T13:22:52+03:00

Он не смог приземлиться в Волгограде - одной из точек маршрута - из-за плотного тумана

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Самолет Краснодар-Волгоград- Самара не долетел из южного города в конечную точку назначения и сел в Астрахани. Из-за плотного тумана он не смог приземлиться на посадочную полосу в Волгограде, это одна из точек маршрута. В итоге пилотов отправили на запасной аэродром.

- Пассажиры смогут продолжить путь после того, как туман рассеется и наладятся погодные условия, -сообщает "КП-Кубань". Пассажиров авиакомпания разместила в аэропорту и предоставила горячее питание.

Рейс выполняет авиакомпания Utair. Борт номер AT-72-5 должен отправиться из аэропорта Волгоград в 14:50. В 16:2 он должен прибыть в Самару, а уже в 17:30 отправиться обратно. Хотя с высокой долей вероятности его могут задержать.