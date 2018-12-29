Новый год в Самаре будет бесснежным, а 1 января снова пойдет снег

СЕГОДНЯ 13:31 2018-12-29T13:31:14+03:00

В Самаре в Новый год будет морозно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Синоптики обещают бесснежнную новогоднюю ночь и мороз. 31 декабря будет облачно, но с прояснениями. Ветер поедует южный, но воздух охладится до -13 - 18 градусов. Ночью будет еще холоднее: -15-20 градусов.

- Формировать погоду в новогоднюю ночь в Самаре будет отрог сибирского антициклона. Ночью при слабом ветре температура в отдельных районах области может даже достигать -25 градусов, - сообщает синоптик Приволжской УГМС Галина Овечкина.

Уже к утра и 1 января в регион начнут приходить теплые массы воздуха, пойдет небольшой снег и начнет теплеть. 1 января столбики термометров поднимутся до -8 - 13 градусов. Горожан и жителей области предупреждают о гололедице и просят быть осторожными, а также теплее одеваться в новогоднюю ночь, направляясь на улицу.