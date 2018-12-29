«Это наша семейная реликвия»: житель Самарской области пытался вывезти старинный крест в Израиль

СЕГОДНЯ 13:58 2018-12-29T13:58:15+03:00

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В ноябре этого года в аэропорту Курумоч таможенники обнаружили старинный крест, который один из пассажиров пытался провезти через границу Евразийского экономического союза. Местный житель объяснил: крест – это семейная реликвия, которую он везет в Израиль. А вот о том, что есть правила вывоза культурных ценностей, он не знал.

Результаты эксперты показали, что крест действительно относится к категории культурных ценностей. Это старообрядческий металлический крест, созданный более 50 лет назад. Крест длиной 36 сантиметров покрыт эмалью трех цветов. На обороте имеется церковно-славянский текст.

Культурные ценности нужно обязательно декларировать. В приволжском таможенном управлении напоминают: для перемещения культурных ценностей нужно обращаться в Министерство культуры Российской Федерации по Приволжскому Федеральному округу.