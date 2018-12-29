Смертельное ДТП под Самарой: водитель «семерки» погиб

СЕГОДНЯ 14:11 2018-12-29T14:11:19+03:00

Сотрудники ГИБДД просят соблюдать скоростной режим в сложных климатических и дорожных условиях Фото: Из материалов пресс-службы

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Утром 28 декабря на трассе Самара-Большая Черниговка в Большечерниговском районе произошло крупное ДТП. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области. 20-летний водитель «Лады Приоры» в 6 утра на 131 км дороги ехал из Самары в сторону Казахстана.

- Молодой человек ехал в снегопад, нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части и столкнулся с «семеркой», - комментируют в правоохранительных органах.

За рулем «семерки» был 63-летний водитель. В результате аварии он умер еще до приезда скорой помощи. Молодого человека из «Приоры» госпитализировали.

Сотрудники органов внутренних дел проводят проверку и устанавливают обстоятельства случившегося. В результате проверки будет принято процессуальное решение.